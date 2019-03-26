Итоги дня: новый банк в Казани, мораторий на изменение налогов, согласие нефтяников продлить заморозку цен на топливо

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 26 марта.

Банк России принял решение о госрегистрации ООО «Банк 131» (Казань) и выдаче ему базовой лицензии. ООО может осуществлять банковские операции со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц). Последний раз регулятор принимал решение о регистрации нового банка в апреле 2015 года.

Сегодня в Приволжском райсуде Казани планировали рассмотреть ходатайство о помещении депутата Казгордумы, лидера фракции «Справедливая Россия» Рушании Бильгильдеевой под домашний арест. В первой половине дня следователи планировали предъявить Бильгильдеевой обвинение и допросить ее в новом качестве. Однако ей стало плохо, пришлось вызывать скорую. Подробнее — в материале «Реального времени».

Премьер-министр России Дмитрий Медведев на расширенной коллегии Министерства финансов РФ заявил, что налоги в течение ближайших шести лет меняться не должны. По словам Медведева, в настоящее время завершается подготовка законопроекта, который предусматривает включение в Налоговый кодекс ряда неналоговых платежей.

В Татарстане утвердили список востребованных профессий и специальностей до 2026 года. В перечень вошли 132 профессии среднего профессионального образования при подготовке квалифицированных рабочих, среди них — пожарный, пчеловод, кровельщик, механик и другие. В списке специальностей среднего профобразования значатся 149 профессий по таким направления, как агрономия, туризм, дизайн, менеджмент и так далее.

СМИ сообщили, что на исполнение законопроекта о суверенном Рунете может быть потрачено на 10 млрд рублей больше, чем планировалось изначально. Таким образом, общая сумма расходов на реформу составит 30 млрд рублей, при этом сумма в будущем может быть увеличена.

Басманный суд Москвы продлил до 30 июня арест временно отстраненному от должности сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфу Арашукову. На заседании он заявил, что свидетели, давшие показания против него, получили 65 млн рублей. Арашукову вменяют участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля.

В Сети появилось видео, на котором врачи роддома в башкирском городе Салавате, который недавно стал перинатальным центром, не смогли сдержать смех, когда услышали официальный размер своих зарплат. Позже стало известно, что член Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Наталия Евдокимова намерена разобраться с «плачевной ситуацией» в центре.

Российские нефтяные компании согласились продлить соглашение с правительством о заморозке цен на топливо до июля. По словам вице-премьера Дмитрия Козака, соглашение будет продлено с корректировкой объемов поставки.

Правозащитный центр «Мемориал» назвал аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова из Нижнекамска политическим заключенным. Также Мосгорсуд признал законным продление ареста Мифтахова до 7 апреля.