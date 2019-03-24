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МЧС предупредило жителей Татарстана о метели, сильном ветре и гололедице

14:33, 24.03.2019
МЧС предупредило жителей Татарстана о метели, сильном ветре и гололедице
Фото: realnoevremya.ru

ГУ МЧС РФ по РТ опубликовало предупреждение об интенсивности
метеорологических явлений с 18.00 24 марта до 23.00 25 марта.

По данным Гидрометцентра РТ, на территории Татарстана и Казани ночью и утром ожидаются туман и гололед. Утром и днем возможны сильные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, метель с существенным ухудшением видимости, сильный северо-западный ветер порывами до 18 м/с. Также на дорогах ожидаются гололедица, снежные заносы, сообщает МЧС.

Напомним, что сегодня, 24 марта, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Временами осадки в виде мокрого снега.

Общество Татарстан
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