МЧС предупредило жителей Татарстана о метели, сильном ветре и гололедице

ГУ МЧС РФ по РТ опубликовало предупреждение об интенсивности

метеорологических явлений с 18.00 24 марта до 23.00 25 марта.

По данным Гидрометцентра РТ, на территории Татарстана и Казани ночью и утром ожидаются туман и гололед. Утром и днем возможны сильные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, метель с существенным ухудшением видимости, сильный северо-западный ветер порывами до 18 м/с. Также на дорогах ожидаются гололедица, снежные заносы, сообщает МЧС.

Напомним, что сегодня, 24 марта, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Временами осадки в виде мокрого снега.