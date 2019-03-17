По случаю пятилетия воссоединения Крыма с Россией в Перми выступит Марина Хлебникова
Певица Марина Хлебникова выступит в парке имени Горького в Перми по случаю пятилетия воссоединения Крыма с Россией.
Мероприятие пройдет в понедельник, 18 марта. Согласно контракту, артистка даст 45-минутный концерт без фонограммы, пишет «Коммерсант».
Организатор тура должен предоставить певице легковой автомобиль представительского класса, номер гостиницы класса «люкс», гримерные комнаты с чаем, соком и растворимым кофе.
Концерт артистки обойдется в 800 тысяч рублей.
Напомним, ранее в Крыму развернули самый большой российский флаг.
Справка
18 марта 2014 года Крым официально вошел в состав Российской Федерации. Россия признала независимость республики, провозглашенной на основании Декларации о независимости и результатов референдума, и подписала с крымскими властями договор о присоединении Крыма к России.
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