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Суд арестовал башкирского активиста Дильмухаметова

16:39, 15.03.2019
Суд арестовал башкирского активиста Дильмухаметова
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Сегодня Кировский райсуд Уфы арестовал башкирского активиста Айрата Дильмухаметова. Он отправлен в СИЗО до 6 мая.

Следователь республиканского управления ФСБ сообщил на процессе, что в отношении политика возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 280.1 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации» с помощью СМИ или в интернете, передает «Коммерсант».

Ходатайство об аресте следователь мотивировал тем, что подозреваемый может скрыться и оказать давление на свидетелей.

Напомним, что накануне ФСБ провела обыски у Дильмухаметова. Он считается оппозиционным политиком в регионе. Ранее он отбывал в колонии 3 года за «публичное оправдание терроризма».

Общество Башкортостан
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