Экс-главу предвыборного штаба Трампа приговорили к 7,5 года тюрьмы

Суд в США приговорил бывшего руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта в общей сложности к 7,5 года тюрьмы.

Отмечается, что Манафорт получил 60 месяцев по первому эпизоду, однако часть этого срока накладывается на 30 месяцев приговора в Виргинии, передает «РИА Новости».

Напомним, что Манафорта и его коллегу Ричарда Гейтса обвинили в заговоре против США, в сокрытии от властей лоббистской деятельности в интересах Украины, а также в отмывании более $18 млн.

Кроме того, журналисты обвинили Манафорта в получении $50 млн от российского миллиардера Олега Дерипаски за работу «в интересах Путина». Экс-глава предвыборного штаба Трампа подтвердил факт работы на Дерипаску, но уточнил, что она не была связана с политикой.