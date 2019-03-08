Синоптики предупредили жителей Башкирии о сильном ветре, метели и тумане

Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды опубликовало предупреждение об ухудшении погодных условий с 9 марта.

По информации Гидрометцентра РБ, ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Видимость составит 500 метров и менее.

Днем в регионе местами ожидается метель, усиление ветра до 15—20м/с, слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица, снежный накат. Кроме того, во время снега и метели видимость составит 500—1000 метров.

Накануне в Башкирии прекратила работу ледовая переправа через реку Уфа в селе Караидель Караидельского района Республики Башкортостан. В МЧС пояснили, что решение о закрытии переправы принято с наступлением устойчивых положительных температур.