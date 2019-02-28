Депутаты Госсобрания Башкирии устроили разнос региональным чиновникам после жалоб жителей Сибая

Сегодня в Уфе на заседании в Государственном собрании — Курултае Башкортостана депутаты и представители органов исполнительной власти республики обсудили экологическую ситуацию в Сибае, в том числе и вчерашнюю встречу руководства УГМК с горожанами. На собрании присутствовал врио главы региона Радий Хабиров. С докладами выступили чиновники от ГУ МЧС по Башкирии, республиканских Минприроды, Минздрава, природоохранной прокуратуры, Роприроднадзора, Ростехнадзора, Роспотребнадзора.

«Сегодняшняя встреча стала для докладчиков настоящей голгофой, — прокомментировал заседание «Реальному времени» заместитель председателя Госсобрания РБ, руководитель рабочей группы по изучению экологической ситуации в Сибае Рустам Ишмухаметов. — Мы, депутаты, задавали им массу неудобных вопросов и постарались получить исчерпывающие ответы — по итогам наших выездов в Сибай, встреч с гражданами, статистических данных. Чиновникам пришлось нелегко. Разговор получился жарким».

По словам вице-спикера, «инструмент парламентского контроля был использован по максимуму». Жителей зауральского города интересует, как будут наказаны чиновники, которые довели ситуацию до критической точки.

«Самое главное — полностью решить проблему с задымлением. Кто-то из ответственных лиц проявил бездействие, кто-то не своевременно отработал. Сейчас прокуратура возбудила ряд уголовных дел», — добавил Ишмухаметов.

Собеседник «Реального времени» отметил, что законодательная власть республики ведет постоянный мониторинг проблемы. В Госсобрании — Курултае РБ была сформирована рабочая группа по изучению экологической ситуации в Сибае. Депутаты на месте знакомились со сложившимся положением. Чтобы не допустить негативных последствий в других муниципалитетах республики, парламентарии совершили аналогичные инспекционные поездки по другим предприятиям, которые теперь взяты на депутатский контроль.

«Только совместными усилиями и комплексными мерами мы сможем не столько реагировать на уже случившееся, сколько предотвращать сами громкие происшествия в будущем», — подчеркнул зампред башкирского парламента.

Напомним, накануне в Сибае состоялась встреча генерального директора Уральской горно-металлургической компании Андрея Козицына с горожанами. Медиатором между топ-менеджером УГМК и местными жителями выступил Радий Хабиров. Как сообщала наша интернет-газета, во время собрания сибайцы предъявили претензии в адрес чиновников и промышленников. Руководство металлургического холдинга обещало выделить городу 200 млн рублей.

Ожидается, что выбросы диоксида серы из карьера прекратятся к концу марта, когда будет ликвидирован очаг окисления руды.