В Госдуму до конца весенней сессии внесут законопроект о беспилотном транспорте

Фото: Олег Тихонов

В Государственную думу до конца весенней сессии внесут законопроект о беспилотном транспорте.

Как сообщил председатель комитета нижней палаты парламента по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев, комитет активно работает над документом. В нем будут определены понятия для регулирования процесса опытной эксплуатации беспилотного транспорта, установлен особый правовой статус таких транспортных средств, а также в законодательстве РФ появится возможность организации и проведения опытной эксплуатации беспилотников на дорогах, пишет ТАСС.

Ранее спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков высказал мнение, что массовое использование беспилотных автомобилей в России в любое время года начнется через 7-8 лет.

Тем временем Россия заняла 22-е место в рейтинге 25 стран, готовых к внедрению беспилотного транспорта. По сравнению с рейтингом, вышедшим в январе 2018 года, Россия опустилась на четыре строчки.