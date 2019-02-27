Казанский университет упал по пяти пунктам в предметном рейтинге QS

Казанский федеральный университет (КФУ) вошел в предметный рейтинг мировых вузов QS World University Rankings by Subject 2019. При этом он показал рост только по двум пунктам, тогда как по пяти опустился.

Согласно данным QS, КФУ улучшил показатели по «Английскому языку и литературе», поднявшись в группу 201-250 (места с 201-го по 250-е). Также подъем наблюдается по предмету «Химия», где университет выбрался в группу 401-450.

Кроме того, Казанский университет сохранил позиции по «Археологии» и «Математике» оставшись в группах 151-200 и 301-350 соответственно.

Падение наблюдается в «Лингвистике» (151-200), «Современных языках» (201-250), «Образовании и обучении» (251-300), «Экономике» (401-450) и «Физике» (401-450).

Всего 25 российских университетов вошли в предметные списки 100 лучших в мире. При этом в топ-20 мира смог войти только один российский вуз — Санкт-Петербургский горный университет, а лучшим среди российских университетов по количеству вхождений в топ предметных рейтингов остался МГУ. Он вошел в топ-50 по пяти различным предметам.

В 2019 году в рейтинг впервые вошли Национальный исследовательский нижегородский государственный университет и Российский университет дружбы народов.

Напомним, что Казанский федеральный университет (КФУ) вошел в топ-100 рейтинга университетов стран с развивающейся экономикой от Times Higher Education. Главный вуз Татарстана занял 99-е место.



