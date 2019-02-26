Правление «Салавата Юлаева» утвердило гендиректором клуба бывшего охранника Рахимова

Руководство уфимского ХК «Салават Юлаев» утвердило в должности гендиректора Александра Курносова. Он официально занял пост 26 февраля.

«26 февраля 2019 года генеральным директором АНО ХК «Салават Юлаев» утвержден Александр Курносов, ранее исполнявший обязанности генерального директора», — говорится в сообщении СЮ.



Еще в январе он был поставлен на замену Тагиру Ибрагимову, покинувшему клуб, передает «Медиакорсеть».

Известно, что карьеру Курносов начинал еще в охране первого президента Башкирии Муртазы Рахимова. При Рустэме Хамитове он занимал должность начальника отдела протокола администрации главы РБ. Уже оттуда он перешел в руководство «Салавата Юлаева».