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Путин: «Главная наша задача — это повышение качества жизни людей»

17:31, 16.01.2019 83
Путин: «Главная наша задача — это повышение качества жизни людей»
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин на совещании с правительством заявил, что главной задачей властей является повышение качества жизни граждан России.

«Я напомню простую истину: главная наша задача — это повышение качества жизни наших людей, граждан РФ, обеспечение устойчивых, высоких темпов роста экономики с одновременным изменением ее структуры», — приводит слова главы государства «РИА Новости».

Ранее Владимир Путин поручил губернатору Челябинской области Борису Дубровскому расселить дом в Магнитогорске, где в конце прошлого года произошел взрыв газа, в результате которого погибли 39 человек.

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