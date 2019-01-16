Путин: «Главная наша задача — это повышение качества жизни людей»

Президент России Владимир Путин на совещании с правительством заявил, что главной задачей властей является повышение качества жизни граждан России.

«Я напомню простую истину: главная наша задача — это повышение качества жизни наших людей, граждан РФ, обеспечение устойчивых, высоких темпов роста экономики с одновременным изменением ее структуры», — приводит слова главы государства «РИА Новости».

Ранее Владимир Путин поручил губернатору Челябинской области Борису Дубровскому расселить дом в Магнитогорске, где в конце прошлого года произошел взрыв газа, в результате которого погибли 39 человек.