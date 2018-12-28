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В 2019 году в Перми увеличится количество «уличных дворников»

08:42, 28.12.2018
В 2019 году в Перми увеличится количество «уличных дворников»
Фото: realnoevremya.ru

В Перми с 2019 года увеличится количество «уличных дворников», вручную очищающих труднодоступные места на дорогах и пешеходных тротуарах. Об этом заявил мэр города Дмитрий Самойлов в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, подрядчикам необходимо будет усилить контроль над теми местами на улицах, где техника не сможет достаточно качественно справляться с грязью, пылью и мусором.

Кроме того, в планах у администрации Перми использование современных противогололедных материалов, которые заменят песочные смеси. Тестирование новых материалов пройдет в центре Перми.

Напомним, ранее депутаты гордумы утвердили бюджет Перми на 2019—2021 годы.

Общество
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