В зампреды арбитража Татарстана рекомендованы два казанца

На пост заместителя председателя Арбитражного суда Татарстана рекомендованы двое казанцев.



Речь идет о Марате Гумерове, который с 2013 года является предсостава АС РТ, и судье АС Поволжского округа Олеге Логинове, сообщает Право.ru.

Напомним, сразу два зампреда АС РТ ранее покинули Казань — Наиля Сафаева возглавила 11-й апелляционный арбитражный суд в Самаре, а Алексей Горябин — Арбитражный суд Саратовской области.

Их карьерный взлет связывают с лоббистскими возможностями Николая Новикова, который после четырех лет на посту председателя АС РТ был назначен председателем Арбитражного суда Москвы. Новым главой татарстанского арбитража стал Максим Боровков. Подробнее — в материале «Реального времени».