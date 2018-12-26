Пробки в Казани достигли 10 баллов

В Казани к 16.00 пробки достигли 10 баллов. Затруднено движение по всем проблемным участкам.

В центре города загруженность дорог особенно заметна на Булаке, по улицам Пушкина, Татарстан, Карла Маркса, Ершова.

Также пробки наблюдаются на Вишневского, Назарбаева и Достоевского.

Стоят машины и на Ямашева, а также Амирхана, Ибрагимова и Декабристов.

Крупные пробки наблюдаются на Тэцевской, Технической, Тульской, Аделя Кутуя.