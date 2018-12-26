Пробки в Казани достигли 10 баллов
В Казани к 16.00 пробки достигли 10 баллов. Затруднено движение по всем проблемным участкам.
В центре города загруженность дорог особенно заметна на Булаке, по улицам Пушкина, Татарстан, Карла Маркса, Ершова.
Также пробки наблюдаются на Вишневского, Назарбаева и Достоевского.
Стоят машины и на Ямашева, а также Амирхана, Ибрагимова и Декабристов.
Крупные пробки наблюдаются на Тэцевской, Технической, Тульской, Аделя Кутуя.
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