Власти Уфы временно ограничат движение грузовиков в городе в 2019 году
Весной 2019 года в Уфе будет ограничено движение транспортных средств по дорогам на территории города. Соответствующее решение приняли депутаты горсовета на заседании 19 декабря.
Ограничение коснется автомобилей, перевозящих тяжеловесные грузы, и будет действовать с 26 марта по 24 апреля следующего года.
Мера не распространяется на движение пассажирских автобусов, перевозки продуктов питания, лекарств, животных, топлива, почты и ряда других грузов, а также на транспорт муниципальных учреждений, предприятий ЖКХ, строительных организаций, ведущих строительство социальных объектов в Уфе, военные автомобили и сельхозтехнику.
Для прочих грузовиков передвижение по Уфе будет возможно при условии возмещения ущерба, причиняемого дороге. Для этого необходимо будет приобретать специальные разрешения, уточнили в пресс-службе горсовета.
Напомним, подобное ограничение вводится в городе каждую весну. В период его действия весной 2018 года таких разрешений на проезд было выдано на сумму 9,4 миллиона рублей. Деньги были направлены на ремонт дорог после распутицы.Общество Башкортостан
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