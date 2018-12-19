Власти Уфы временно ограничат движение грузовиков в городе в 2019 году

Весной 2019 года в Уфе будет ограничено движение транспортных средств по дорогам на территории города. Соответствующее решение приняли депутаты горсовета на заседании 19 декабря.

Ограничение коснется автомобилей, перевозящих тяжеловесные грузы, и будет действовать с 26 марта по 24 апреля следующего года.

Мера не распространяется на движение пассажирских автобусов, перевозки продуктов питания, лекарств, животных, топлива, почты и ряда других грузов, а также на транспорт муниципальных учреждений, предприятий ЖКХ, строительных организаций, ведущих строительство социальных объектов в Уфе, военные автомобили и сельхозтехнику.

Для прочих грузовиков передвижение по Уфе будет возможно при условии возмещения ущерба, причиняемого дороге. Для этого необходимо будет приобретать специальные разрешения, уточнили в пресс-службе горсовета.

Напомним, подобное ограничение вводится в городе каждую весну. В период его действия весной 2018 года таких разрешений на проезд было выдано на сумму 9,4 миллиона рублей. Деньги были направлены на ремонт дорог после распутицы.