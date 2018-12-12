Работники «Нижнекамскнефтехима» получили ключи от квартир

Фото: предоставлено НКНХ

18 работникам «Нижнекамскнефтехима» вручили ключи от квартир в новом жилом доме №35 по улице 30 лет Победы. 16 квартир нефтехимики получили по программе социальной ипотеки, еще две — по дополнительной программе жилищного строительства для сотрудников группы компаний ТАИФ.

Это девятый дом, который введен в эксплуатацию в новом 49-м микрорайоне. Три первых многоэтажки были заселены в канун 2017 года, еще пять высоток были сданы в 2018 году. Всего в микрорайоне квартиры получили 414 семей нефтехимиков.

С 2005 года по программе социальной ипотеки среди сотрудников акционерного общества были распределены 1300 квартир, с 2015 года по 2017 год по дополнительной программе жилищного строительства — 1400 квартир. Обе программы реализуются совместно с Госжилфондом при президенте Татарстана.