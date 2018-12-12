На должность главы Жигулевска претендует 28-летняя домохозяйка

В Думе Жигулевска завершили прием заявок на участие в конкурсе на пост главы города.

Всего на должность градоначальника претендуют шесть кандидатов, в числе которых оказалась 28-летняя Виктория Филимонова. На сайте Думы значится среди ее данных в графе «работа» — «домохозяйка».

Сама девушка в социальных сетях пишет, что является маркетологом. В ее программе отмечается, что она хочет превратить Жигулевск в туристический город.

Стоит отметить, что в конкурсе участвует и.о. руководителя администрации губернатора Дмитрий Холин. Ранее с предложением возглавить Жигулевск к нему обратился глава Самарской области Дмитрий Азаров.

Напомним, вакансия на должность главы Жигулевска открылась в конце октября после отставки Владимира Классена. Конкурсная комиссия выберет достойного кандидата 13 декабря.