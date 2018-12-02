ФСИН прокомментировала vip-камеру Цеповяза в колонии

Новое видео из колонии с осужденным на 20 лет по делу о массовом убийстве Вячеславом Цеповязом снимали не в его камере, а в комнате психологической разгрузки.



В ведомстве отметили, что видеозапись относится к тому же периоду, что и ранее опубликованные фотографии, то есть к 2015—2016 годам, сообщает «РИА Новости».

По словам представителя пенитенциарного ведомства, по этому видео идет проверка в рамках уголовного дела, возбужденного после публикации фотографий.

Напомним, ранее в интернете появилось видео из камеры осужденного почти на 20 лет по делу «банды Цапков» Вячеслава Цеповяза в исправительной колонии №3 в Амурской области. В камере стоит большой белый диван и кресло, на одной из стен висит телевизор, в углу — вентилятор. Сам Цеповяз стоит с мобильным телефоном в руке, которым в колониях строгого режима пользоваться запрещено.