Глава Кирова читает паблик «Злой кировчанин»

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Глава администрации Кирова Илья Шульгин рассказал, что регулярно читает паблик «Злой кировчанин», чтобы иметь представление о жалобах горожан.

Об этом он рассказал на съемках проекта БДСМ (Большая дорога с мэром) Ильи Варламова. Выпуск о Кирове был снят еще летом, но вышел сегодня, 28 ноября.

Блогер спросил сити-менеджера, могут ли жители города отправлять мелкие бытовые жалобы на какую-либо почту или пользоваться специальным приложением. Шульгин ответил, что пока таких каналов связи у городской администрации нет. Зато он регулярно просматривает «Злой кировчанин» и ряд других пабликов.

Также глава администрации рассказал о главном отличии Кирова и Казани. По его словам, в столице Татарстана жестко контролируется расходование бюджетных денег.