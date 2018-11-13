ГБУ «БДД» Рифката Минниханова выставило на продажу снегоход и автогидроподъемник

ГБУ «Безопасность дорожного движения» Рифката Минниханова выставило на продажу снегоход и автогидроподъемник.

Снегоход «Буран» 2007 года выставлен на торги за 67 тысяч рублей, а автогидроподъемник ЗИЛ-433362 — за 506 тысяч.



Кроме того, ГБУ «Безопасность дорожного движения» намерено реализовать два автомобиля FIAT Albea стоимостью 138 и 94 тысячи рублей, два автомобиля ГАЗ- 2705 (256 и 261 тысяча рублей).

Также на торги выставлены три прицепа САЗ 82994, каждый из которых стоит по 11 тысяч рублей, и три бортовых прицепа стоимостью по 30 тысяч рублей, говорится в документе ГБУ.

Торги состоятся в формате открытого аукциона в электронной форме 12 декабря.

Ранее сообщалось, что «Татспиртпром» приобретет внедорожник Chevrolet Tahoe за 3,7 млн рублей.