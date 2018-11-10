Глава ЕС рассказал о «флиртующих» с Россией политиках в Европе

Глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что европейские политики, которые «флиртуют» с Россией, пытаются убедить организацию, что у Евросоюза нет будущего.

«Те, кто флиртует с Владимиром Путиным с нарастающей интенсивностью, они все пытаются более или менее однозначно убедить нас, что Европейский союз в целом или в его нынешнем виде не имеет будущего», — приводит слова Туска RT.

Туск также отнес к сомневающимся в будущем Евросоюза заинтересованных в выходе Великобритании из ЕС, а также поддерживающих «шаги Вашингтона к изоляционизму».

Он добавил, что те, кто приветствует национализм, дезинтеграцию и конфликты в Европе, представляют угрозу независимости Польши.