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Президент Молдавии планирует в следующем году посетить Татарстан

20:36, 02.11.2018
Президент Молдавии планирует в следующем году посетить Татарстан
Фото: tatarstan.ru

Президент Молдавии Игорь Додон в 2019 году посетит Татарстан с официальным визитом для активизации двустороннего сотрудничества.

«Выступил с инициативой организации визита советников президента в город Казань для установления приоритетных направлений сотрудничества, а также в целях подготовки моего официального визита в Татарстан, запланированного на будущий год», — написал он в Facebook после встречи с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.

Глава РТ в рамках беседы отметил, что республика заинтересована в расширении сотрудничества с Молдавией. Однако текущий объем взаимной торговли пока не соответствует имеющимся возможностям.

ОбществоВласть Татарстан
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