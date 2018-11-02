Президент Молдавии планирует в следующем году посетить Татарстан

Президент Молдавии Игорь Додон в 2019 году посетит Татарстан с официальным визитом для активизации двустороннего сотрудничества.

«Выступил с инициативой организации визита советников президента в город Казань для установления приоритетных направлений сотрудничества, а также в целях подготовки моего официального визита в Татарстан, запланированного на будущий год», — написал он в Facebook после встречи с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.

Глава РТ в рамках беседы отметил, что республика заинтересована в расширении сотрудничества с Молдавией. Однако текущий объем взаимной торговли пока не соответствует имеющимся возможностям.