Трамп пообещал начать выплату рекордного госдолга США в $21,5 трлн

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты начнут выплачивать государственный долг.

На мероприятии, посвященном созданию рабочих мест в стране, американский лидер отметил, что госдолг США «большой», пишет The Hill.

Издание отмечает, что с момента вступления Трампа в должность президента США госдолг страны увеличился на $1,7 трлн и превысил $21,5 трлн.

Ранее во время избирательной кампании Трамп обещал полностью погасить госдолг страны за два президентских срока.

Ранее Эксперты Совета по международным отношениям США (CFR) заявили, что Россия спрятала свои вложения в американский госдолг на офшорных счетах.