Сегодня самая длинная пробка в Казани превысила 4 км

Фото: скриншот

Сегодня самая длинная пробка протянулась на 4,4 километра. Об этом сообщили «Реальному времени» в сервисе «Яндекс. Пробки».



Уточняется, что затор возник на улицах Космонавтов, Аграрной, Мамадышском тракте — от Советской площади до улицы Натана Рахлина. Пробка продержалась 1 час 50 минут.

Максимальная загруженность дорог Казани вечером составила 8 баллов, что на 1 балл больше, чем вчера, и на 2 балла больше, чем обычно.

Наиболее загруженные магистрали вечером: улица Вишневского — улица Эсперанто от Миллениума (5 баллов), улица Вишневского — улица Эсперанто к Миллениуму (6 баллов), улица Гвардейская — улица Рихарда Зорге из центра (5 баллов), улица Декабристов из центра (5 баллов).