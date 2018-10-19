Экс-министр финансов Крыма погиб в автокатастрофе

Бывший министр финансов Крыма Павел Токарев погиб в дорожно-транспортном происшествии. Последнее время он занимал пост советника председателя Госсовета республики.

Авария произошла 17 октября 2018 года, пишет «ФедералПресс».

«Коллеги ценили его ум, организаторские способности, человеческое отношение к людям. Он отличался удивительным трудолюбием, работоспособностью и великолепным чувством юмора», — говорится в некрологе, опубликованном на сайте крымского парламента.

На момент аварии Токареву было 57 лет. В Крыму свою трудовую деятельность он начал в Ялтинском городском финансовом отделе в 1985 году. Более 30 лет погибший работал по специальности в финансовых и налоговых органах. С 2014 года Токарев возглавлял Службу финансового надзора Крыма, а с ноября 2017 года — трудился в должности советника главы крымского парламента.