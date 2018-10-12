В Казани открыли скульптуру «Тайказан», подаренную властями Казахстана

Президент Татарстана Рустам Минниханов и аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов открыли в Казани скульптуру «Тайказан».

Она находится в сквере на пересечении улиц Назарбаева и Качалова и является копией Тайказана в мавзолее Яссави в казахстанском Туркестане. Скульптура выполнена из бронзы и передана в дар Акиматом Восточно-Казахтанской области. Высота — 1,7 метра, диаметр — 2,5 метра, высота постамента — 2,5 метра. Под ним установлена архитектурная подсветка. На табличке написано «Процветай, Казань! От Восточно-Казахстанской области» (на казахском языке).

Минниханов поблагодарил акимат Восточно-Казахтанской области за подарок. Он также выразил уверенность в том, что композиция «Тайказан» послужит еще большему укреплению связей между народами Татарстана и Казахстана, сообщает пресс-служба президента РТ.

О намерении Казахстана подарить Казани скульптуру в форме казана стало известно в октябре 2015 года. Вчера ее установили на улице Назарбаева.