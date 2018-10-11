В Казани установили казахский казан

В Казани в сквере на улице Назарбаева установили бронзовую скульптуру в виде казана «Тайказан». Она является подарком от руководства Восточно-Казахстанской области.

Официальное открытие двухтонного презента состоится завтра в 17.00. На нем будет присутствовать аким области Даниал Ахметов, сообщает «Вечерняя Казань».

Напомним, что о намерении Казахстана подарить Казани скульптуру в форме казана стало известно в октябре 2015 года.