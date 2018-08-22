Кабмин РТ создал межведомственную рабочую группу по взысканию алиментов

В Татарстане создали межведомственную рабочую группу по обеспечению взыскания задолженностей по алиментам. Соответствующее распоряжение республиканского Кабмина опубликовано на официальном портале правовой информации РТ.

Муниципальным образованиям РТ рекомендовано организовать подобные территориальные группы, а также вести еженедельный мониторинг выявления и динамики размера задолженностей по алиментам и принимаемым мерам по их взысканию.



Ранее стало известно, что группу возглавит вице-премьер РТ Рустам Нигматуллин. Он должен будет ежемесячно информировать президента Татарстана Рустама Минниханова о результатах своей работы.

Заместителем Нигматуллина по согласованию станет и.о. руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по РТ Игорь Безуевский.