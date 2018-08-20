В оренбургскую региональную подгруппу по пенсионному референдуму вошли 153 человека

Избирком Оренбургской области зарегистрировал региональную подгруппу инициативной группы по проведению пенсионного референдума. В ее состав вошли 153 человека.

Вопрос, предлагаемый для вынесения на референдум, звучит так: «Вы за установление запрета на увеличение установленного законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраста, по достижении которого возникает право на назначение пенсии по старости?»

Стоит отметить, что для проведения референдума необходимо будет создать и зарегистрировать аналогичные инициативные подгруппы не менее чем в 43 регионах России, а затем приступить к сбору подписей избирателей в поддержку проведения референдума. Только одна группа может инициировать проведение референдума по вопросу изменения пенсионного законодательства, передает «Интерфакс».

Напомним, ранее ЦИК одобрил формулировки вопросов, которые три инициативные группы из Москвы, Подмосковья и Алтайского края предложили вынести на референдум против повышения пенсионного возраста.