Казанцы вышли в финал конкурса по разработке концепции и мастер-плана первого экорайона

Фото: Инна Серова

Жюри открытого Международного конкурса на разработку концепции и мастер-плана экорайона подвело итоги первого этапа и объявило названия трех международных консорциумов, которые вышли в финал. Это российско-английско-франко-бельгийский консорциум «Найт Фрэнк», в который вошла казанская архитектурная мастерская «Архитектурный десант», российско-нидерландский консорциум Buromoskow и российско-британский консорциум под лидерством архитектурного бюро ASADOV and partners.



Отвечая на вопросы о финалистах корреспонденту «Реального времени», мэр Казани Ильсур Метшин подчеркнул, что пока они представили лишь наиболее отвечающие целям и задачам конкурса концепции и что жюри уже дало рекомендацию двум консорциумам, в состав которых не вошли представители местного архитектурного сообщества, подключить к работе казанских архитекторов. «Это повысит шансы на победу», — подчеркнул мэр.

Ранее «Реальное время» рассказывало о том, как РФП намерено выручить 12 млрд рублей в ходе реализации данного проекта.