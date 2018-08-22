Жена главреда «Московского комсомольца» подала иск о разделе имущества на 27 млрд рублей

Жена главного редактора «Московского комсомольца» Павла Гусева требует через суд разделить совместно нажитое имущество. Об этом сообщил пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Алексей Черников.



Заседание по этому делу запланировано на 23 августа, его проведут в закрытом режиме.



По информации источника «РИА Новости», имущество Гусева и Евгении Ефимовой оценивается в более чем 27 млрд рублей. Официального подтверждения этой информации нет.

Ефимова намерена отсудить доли и акции в уставных капиталах ЗАО «Редакция газеты «Московский комсомолец», ООО «МК. Медиа-сервис», агентстве «Компания Фрегат», ЗАО «Издательский дом «МК».



Также под раздел могут попасть несколько нежилых помещений, в том числе сама редакция «МК», два дома, 15 земельных участков в Подмосковье и квартира в Москве.



Напомним, что это уже второй громкий раздел имущества за последнее время. В начале августа стало известно, что Евгений Петросян и Елена Степаненко будут делить совместно нажитое имущество в суде.