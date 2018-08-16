Бречалов и глава «Калашникова» обсудили празднование Дня оружейника в Ижевске

Глава Удмуртии Александр Бречалов встретился с и.о. гендиректора концерна «Калашников» Владимиром Дмитриевым. Они обсудили подготовку к празднованию Дня оружейника в Ижевске.

Также среди тем, которые поднимались на встрече, — проведение любительских соревнований по беговому биатлону «Калашников Биатлон Фест» и открытие в Ижевске детского технопарка, передает пресс-служба главы УР.

Бречалов и Дмитриев рассмотрели и ключевые направления сотрудничества республики и концерна в 2019 и 2020 годах.