Цифровизация экономики может обойтись России в 1 триллион рублей

Вице-премьер Максим Акимов считает, что на реализацию национальной программы «Цифровая экономика РФ» может потребоваться чуть более 1 трлн рублей до 2024 года.



«Думаю, что речь идет о сумме более 1 трлн рублей с учетом того, что этот сезон (2018 год) уже проходим в рамках действующего бюджета, на ближайшие пять лет», — цитирует ТАСС Акимова.

Вице-премьер также назвал завышенной сумму 3,4 трлн рублей, которая фигурировала в проекте Минкомсвязи.

Напомним, ведомство внесет соответствующий проект в кабмин завтра, 15 августа.