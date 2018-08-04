Строительство выставочного комплекса «Казань Экспо» близится к завершению – Песошин

Строительно-монтажные работы на площадке выставочного комплекса «Казань Экспо» идут к завершению. Об этом заявил исполняющий обязанности президента Республики Татарстан Алексей Песошин.



В настоящее время продолжается прокладка инженерных коммуникаций: системы вентиляции, электроснабжения, осуществляется монтаж противопожарной сигнализации и системы пожаротушения, говорится в сообщении пресс-службы президента РТ.

Отмечается, что строители приступили к внутренней отделке выставочных павильонов, офисных и прочих сопутствующих помещений.

Песошин призвал ускорить проведение строительных работ и использовать по максимуму благоприятные погодные условия. При этом увеличение темпов не должно негативно сказаться на качестве исполнения работ.