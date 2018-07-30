Археологи не нашли в Перми останков Михаила Романова

В Перми завершились работы по поиску останков великого князя Михаила Александровича Романова и его секретаря Николая Жонсона.

Археологи обследовали два больших земельных участка на месте предполагаемого расстрела члена царской семьи. В ходе поисковых работ с помощью георадара были выявлены пять аномалий в земле. В итоге никаких предметов, связанных с человеческими останками, обнаружено не было.

Поисковые работы планируется возобновить в следующем году, пишет «РБК-Пермь» со ссылкой на агентство по делам архивов Пермского края.

Напомним, поиск останков Михаила Александровича Романова и его секретаря Николая Жонсона был организован Петром Сарандинаки из фонда S.E.A.R.C.H. в сотрудничестве с российскими властями, Русской православной церковью, российской полицией и государственными и муниципальными органами. Участие в поисковых мероприятиях в начале лета этого года принимали российские и зарубежные ученые.