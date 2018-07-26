В Казани отреставрируют шесть объектов культурного наследия
ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ» опубликовало тендер на реставрацию шести объектов культурного наследия. Во всех этих зданиях сейчас расположены образовательные учреждения.
- «Дом Аносова, 1904 год», по адресу: Казань, улица Ульянова-Ленина, 50.
- «Дом Аристова И.Н., где в 1910—1930 годах жил филолог Самойлов А.Ф.». Здание находится на Большой Красной 60/35.
- «Дом К.Л. Мюфке, 19 век» на Хади Атласи, 28.
- «Здание, где в 1917 году формировался интернациональный коммунистический батальон имени Карла Маркса» на Волкова, 3.
- «Здание казанской земской школы для образования народных учителей, 1876 год» на Айвазовского, 27.
- «Дом Молоткова, 1912 год» на Горького, 29.
Общая сумма тендера составила 10,4 млн рублей, которые будут выделены из бюджета РТ. Заявки на участие в конкурсе можно подать до 14 августа. Рассмотрены они будут через два дня — 16 августа.
Напомним, ГИСУ собирается потратить 140 млн рублей на реставрацию объектов на территории Казанского кремля.ОбществоИнфраструктураВласть Татарстан
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