Новости общества

15:00 МСК
Новости раздела
Общество

В Казани отреставрируют шесть объектов культурного наследия

14:49, 26.07.2018
В Казани отреставрируют шесть объектов культурного наследия
Фото: commons.wikimedia.org / Anisantha

ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ» опубликовало тендер на реставрацию шести объектов культурного наследия. Во всех этих зданиях сейчас расположены образовательные учреждения.

  • «Дом Аносова, 1904 год», по адресу: Казань, улица Ульянова-Ленина, 50.
  • «Дом Аристова И.Н., где в 1910—1930 годах жил филолог Самойлов А.Ф.». Здание находится на Большой Красной 60/35.
  • «Дом К.Л. Мюфке, 19 век» на Хади Атласи, 28.
  • «Здание, где в 1917 году формировался интернациональный коммунистический батальон имени Карла Маркса» на Волкова, 3.
  • «Здание казанской земской школы для образования народных учителей, 1876 год» на Айвазовского, 27.
  • «Дом Молоткова, 1912 год» на Горького, 29.

Общая сумма тендера составила 10,4 млн рублей, которые будут выделены из бюджета РТ. Заявки на участие в конкурсе можно подать до 14 августа. Рассмотрены они будут через два дня — 16 августа.

Напомним, ГИСУ собирается потратить 140 млн рублей на реставрацию объектов на территории Казанского кремля.

ОбществоИнфраструктураВласть Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты