В Казани отреставрируют шесть объектов культурного наследия

ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ» опубликовало тендер на реставрацию шести объектов культурного наследия. Во всех этих зданиях сейчас расположены образовательные учреждения.

«Дом Аносова, 1904 год», по адресу: Казань, улица Ульянова-Ленина, 50.

«Дом Аристова И.Н., где в 1910—1930 годах жил филолог Самойлов А.Ф.». Здание находится на Большой Красной 60/35.

«Дом К.Л. Мюфке, 19 век» на Хади Атласи, 28.

«Здание, где в 1917 году формировался интернациональный коммунистический батальон имени Карла Маркса» на Волкова, 3.

«Здание казанской земской школы для образования народных учителей, 1876 год» на Айвазовского, 27.

«Дом Молоткова, 1912 год» на Горького, 29.

Общая сумма тендера составила 10,4 млн рублей, которые будут выделены из бюджета РТ. Заявки на участие в конкурсе можно подать до 14 августа. Рассмотрены они будут через два дня — 16 августа.

Напомним, ГИСУ собирается потратить 140 млн рублей на реставрацию объектов на территории Казанского кремля.