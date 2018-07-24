В Госсовете РТ предложили искать должников по алиментам через предприятия и профсоюзы

Заместитель председателя Государственного совета РТ Татьяна Ларионова предложила искать должников по алиментам через предприятия и профсоюзы. Об этом она заявила в ходе заседания общественного совета проекта «Крепкая семья» в РТ.



«Никто не знает, сколько алиментщиков работают на предприятиях. А ведь мы можем привлечь к этой проблеме внимание разных организаций, профсоюзов, найти разные пути. Зная, что есть специальная служба, мы забываем, что все мы несем ответственность за эту ситуацию. В Татарстане нет чужих детей!», — приводит ее слова пресс-служба парламента.

Ранее сообщалось, что в России должникам по алиментам могут запретить сдавать на права.