Новости общества

21:05 МСК
Новости раздела
Общество

В Госсовете РТ предложили искать должников по алиментам через предприятия и профсоюзы

19:19, 24.07.2018
В Госсовете РТ предложили искать должников по алиментам через предприятия и профсоюзы
Фото: pixabay.com

Заместитель председателя Государственного совета РТ Татьяна Ларионова предложила искать должников по алиментам через предприятия и профсоюзы. Об этом она заявила в ходе заседания общественного совета проекта «Крепкая семья» в РТ.

«Никто не знает, сколько алиментщиков работают на предприятиях. А ведь мы можем привлечь к этой проблеме внимание разных организаций, профсоюзов, найти разные пути. Зная, что есть специальная служба, мы забываем, что все мы несем ответственность за эту ситуацию. В Татарстане нет чужих детей!», — приводит ее слова пресс-служба парламента.

Ранее сообщалось, что в России должникам по алиментам могут запретить сдавать на права.

ОбществоВласть
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты