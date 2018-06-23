Хорватские болельщики сделали селфи в дорожной яме в Нижнем Новгороде
Болельщики сборной Хорватии по футболу, гуляя по Нижнему Новгороду, залезли в дорожную яму и сделали в ней селфи. Таким образом европейцы необычно отпраздновали победу своей команды над Аргентиной.
Снимок быстро разлетелся по интернету. Стоит отметить, как пишут пользователи в соцсетях, на следующий день после публикации снимка яма была заделана.
Напомним, сборная Хорватии обыграла Аргентину в матче ЧМ-2018 со счетом 3:0.
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