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Хорватские болельщики сделали селфи в дорожной яме в Нижнем Новгороде

11:29, 23.06.2018
Хорватские болельщики сделали селфи в дорожной яме в Нижнем Новгороде
Фото: pixabay.com

Болельщики сборной Хорватии по футболу, гуляя по Нижнему Новгороду, залезли в дорожную яму и сделали в ней селфи. Таким образом европейцы необычно отпраздновали победу своей команды над Аргентиной.


Снимок быстро разлетелся по интернету. Стоит отметить, как пишут пользователи в соцсетях, на следующий день после публикации снимка яма была заделана.

Напомним, сборная Хорватии обыграла Аргентину в матче ЧМ-2018 со счетом 3:0.

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