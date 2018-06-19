На набережной Кабана могут установить видеокамеры после повреждения скамеек

На обновленной набережной озера Кабан неизвестные повредили две скамейки. Об этом сообщается на официальной странице озера в Instagram.

Отмечается, что были поцарапаны две лавочки, одна из которых с подсветкой. На фото видно, что на скамейке сбоку появилась царапина. Ремонт будет сделан на этой неделе.

«Поднимем вопрос установки камер наблюдения», — написала Радмила Хакова, которая ведет аккаунт озера в Instagram.

Пользователи в комментариях также предложили установить на набережной таблички с информацией о штрафах.

В минувшие выходные на озере Кабан в воду упал ребенок, бегавший по пирсу, где организован спуск и открытый выход к воде. В связи с этим принято решение об установке на пирсе ограждений.

