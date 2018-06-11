Пассажирам «Саратовских авиалиний» вернули 161 млн рублей за билеты

Авиакомпания «Саратовские авиалинии» вернула пассажирам отменившихся рейсов деньги за 25,5 тыс. билетов. Сумма возврата составила 161 млн рублей.



Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление Минтранспорта РФ. Ранее в пресс-службе авиакомпании заявляли, что «Саратовские авиалинии» продали 70 тыс. билетов на полеты до 27 октября.

Проблемы у перевозчика начались после авиакатастрофы 11 февраля 2018 года. У «Саратовских авиалиний» аннулировали сертификат эксплуатанта. Полеты компания прекратила с 31 мая. Вплоть до 13 июня пассажиров компании будут перевозить другие перевозчики, в том числе татарстанская «ЮВТ-Аэро».