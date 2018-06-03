Посол США окунулся на Крещение, чтобы «посоревноваться с Путиным»

Посол США в России Джон Хантсман признался, что участвовал в крещенских купаниях, чтобы посоревноваться с президентом России Владимиром Путиным.



«При погружении в воду с такой низкой температурой вы теряете контроль над мышцами и дыхательной системой. Я хотел сделать три погружения, потому что президент Путин поступил так же», — передает «РИА Новости» со ссылкой на Хантсмана.

По словам посла, он хотел продемонстрировать, что способен совершить этот обряд правильно. Хантсман добавил, что подобный шаг позволил ему лучше узнать российскую культуру.

Напомним, Путин много лет придерживается традиции купаться в проруби на Крещение. В этом году президент окунулся в прорубь на Селигере.