В День защиты детей банк «Аверс» принял участие в озеленении территории ГАУЗ «ДРКБ»

Фото: Олег Тихонов

Сегодня сотрудники Банка «Аверс» высадили на территории ДРКБ цветы и декоративные растения. Озеленять Детскую республиканскую клиническую больницу стало доброй традицией Банка — посадку цветов работники проводят в каждый День защиты детей.

«Мы давно дружим с Детской республиканской клинической больницей и рады внести свой вклад в создание «зеленых уголков» и цветников. Ведь это очень важно для детей, проходящих длительную реабилитацию после тяжелых травм и операций. Благодаря нашим общим усилиям по благоустройству территории ДРКБ после процедур у ребят появится возможность интересно и с пользой проводить время на свежем воздухе», — подчеркнула Врио председателя правления ООО Банк «Аверс» Аида Волкова.

Кроме этого, в ДРКБ был организован концерт с детскими песнями и воздушными шарами. По словам главного врача ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница» Айрата Зиатдинова, ДРКБ входит в пятерку крупных детских больниц Российской Федерации. Ежегодно в клинике получают лечение более 45 тыс. пациентов со всего Татарстана и регионов России.

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