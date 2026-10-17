Казанский цирк представил новую программу «ЦирКачество»

В Казанском цирке стартовала новая программа «ЦирКачество» — шоу народных симпатий. В конце ноября победитель получит звание «Народного артиста Казанского цирка». На арене — международный состав: четыре обладателя «Серебряного клоуна» фестиваля в Монте-Карло, включая дрессировщика Бруно Тони с десятью тиграми. Также в программе — воздушные гимнасты, акробаты на встречных качелях, жонглеры и клоунский дуэт Сергея Просвирнина с внуком.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.