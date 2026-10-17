Казанский цирк представил новую программу «ЦирКачество»

19:31, 17.10.2026 33
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  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов

В Казанском цирке стартовала новая программа «ЦирКачество» — шоу народных симпатий. В конце ноября победитель получит звание «Народного артиста Казанского цирка». На арене — международный состав: четыре обладателя «Серебряного клоуна» фестиваля в Монте-Карло, включая дрессировщика Бруно Тони с десятью тиграми. Также в программе — воздушные гимнасты, акробаты на встречных качелях, жонглеры и клоунский дуэт Сергея Просвирнина с внуком.

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