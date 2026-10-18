В столице Татарстана прошел первый этап Гран-при России по фигурному катанию

С 17 по 18 октября в столице Татарстана прошел первый этап Гран-при России «Рапсодия льда — 2026». Победу в женском одиночном катании одержала Камилла Нелюбова, для которой это первое золото за пять лет. В мужском турнире с разгромным преимуществом победил Евгений Семененко, опередивший соперников почти на 44 балла. В парном катании первенствовали Юлия Артемьева и Алексей Брюханов, в танцах на льду — Софья Леонтьева и Даниил Горелкин.
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