«Ак Барс» уступил «Торпедо» в серии буллитов

21:45, 21.10.2026 33
1/33
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов

«Ак Барс» уступил «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча в «Татнефть Арене» завершилась победой нижегородцев в серии буллитов (1:2 по булл.). В основное время матч закончился со счетом 1:1. У «Ак Барса» заброшенной шайбой отметился Семен Терехов. У «Торпедо» гол забил Антон Сизов.

Другие фотогалереи