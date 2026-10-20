В столице Татарстана стартовал форум «Промышленная автоматизация»

III Всероссийский форум «Промышленная автоматизация» стартовал в столице Татарстана и продлится два дня. Его участниками стали около 400 человек. В программе — пленарные дискуссии о создании Национальной платформы промышленной автоматизации, тематические треки по АСУ ТП, информационной безопасности и российским программным платформам, а также выставка решений в сфере автоматизации и диспетчеризации.
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