В столице Татарстана стартовал форум «Промышленная автоматизация»

15:26, 20.10.2026 29
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  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов

III Всероссийский форум «Промышленная автоматизация» стартовал в столице Татарстана и продлится два дня. Его участниками стали около 400 человек. В программе — пленарные дискуссии о создании Национальной платформы промышленной автоматизации, тематические треки по АСУ ТП, информационной безопасности и российским программным платформам, а также выставка решений в сфере автоматизации и диспетчеризации.

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