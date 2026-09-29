В Казани открылась выставка «Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет. Место памяти»

13:22, 29.09.2026 38
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  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов

Сегодня в Национальной художественной галерее «Хазинэ» на территории Казанского Кремля открылась историко-художественная выставка «Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет. Место памяти». В церемонии приняли участие вице-премьер РТ Лейла Фазлеева, руководитель Национального центра исторической памяти Елена Малышева и другие гости. После открытия состоялось рабочее совещание по реализации закона об увековечении памяти жертв геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны.

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