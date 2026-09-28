Кулуары послания Рустама Минниханова в лицах

Раис Татарстан Рустам Минниханов обратился с посланием Государственному Совету Татарстана на 2027 год. Он анонсировал формирование отдельной структуры по работе с участниками СВО в составе правительства республики, которую возглавит генерал-полковник, Герой Российской Федерации Александр Лапин в должности вице-премьера. 2027 год в Республике Татарстан объявлен Годом Минтимера Шаймиева. — учитывая вклад первого президента Татарстана, Государственного Советника в становление и развитие республики. Реальное время» собрало главные тезисы.

Традиционно мероприятие собрало помимо депутатов Госсовета и Госдумы глав районов, руководителей республиканских министерств и ведомств, глав крупных компаний и общественных деятелей. Атмосфера перед посланием в БКЗ им С. Сайдашева — в фоторепортаже «Реального времени».