В Казани открылась фотовыставка «Движение жизни: люди меняют пространство», посвящённая работе команды Татарстана в подшефных Лисичанске и Рубежном. Проект организован в рамках «Фронт и тыл — одна победа». Экспозиция рассказывает о восстановлении инфраструктуры, работе строителей, медиков и волонтёров, поддержке ветеранов и семей. Особое место занимают истории людей, ежедневно возвращающих города к мирной жизни.
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