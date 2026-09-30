В Казани открылась фотовыставка «Движение жизни: люди меняют пространство»

21:00, 30.09.2026 21
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  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов

В Казани открылась фотовыставка «Движение жизни: люди меняют пространство», посвящённая работе команды Татарстана в подшефных Лисичанске и Рубежном. Проект организован в рамках «Фронт и тыл — одна победа». Экспозиция рассказывает о восстановлении инфраструктуры, работе строителей, медиков и волонтёров, поддержке ветеранов и семей. Особое место занимают истории людей, ежедневно возвращающих города к мирной жизни.

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