Вместе с Группой ТАИФ: Нижнекамск отметил 60-летний юбилей

Юбилейные праздничные гулянья прошли у ТЦ «Манзара» и в парке «Семья». Гостей ждали ярмарка мастеров, гастрофестиваль, выставка авто— и мототехники, спортивные и молодежные площадки. Особый интерес вызвали шесть строительных вагончиков — символов большой стройки на Каме. В каждом рассказывалось об этапах становления Нижнекамска. В вагончике «Производство» можно было узнать, как развивались градообразующие предприятия, в том числе предприятия Группы ТАИФ.

Официальная часть праздника началась с театрализованного пролога «Территория смелых», а затем по площади прошло шествие работников предприятий и организаций города. Во время торжественной части председателю правления АО «ТАИФ» Альберту Шигабутдинову присвоили звание «Почетный гражданин Нижнекамска». Оператор технологических установок АО «ТАИФ-НК» Виктор Егоров получил благодарственное письмо Кабинета Министров Республики Татарстан. Завершился День города большим концертом с участием популярных татарских артистов и группы The Hatters.

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